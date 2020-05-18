Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler hangileri? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Mübarek Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Kadir Gecesi'nin Kadir Suresi'nde bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir. Bu gecede yapılacak ibadetler, diğer günlerde yapılan ibadetlerden çok daha faziletlidir. Kadir Gecesi'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?



Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

- Kur’ân-ı Kerîm okumak

- Tevbe istiğfar etmek

- Salat u selam getirmek

- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

- Allah’ı çokça zikretmek

- Sadaka vermek

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)

- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELER?



Kadir gecesini tüm İslam alemi; namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua ederek geçirmeli. Namaz borcu olanların, nafile namazından önce en az beş vakit namazı kaza yapmalı, borcu olmayanlar ise nafile namazını kılmalı.Kadir Gecesi'ne özel okunacak bir dua yoktur ancak Peygamber Efendimiz : "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini bir Hadis-i Şerif'inde önermiştir.

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm…İnna enzelnahü fiy leyletilkadrVe ma edrake ma leyletülkadrLeyletülkadri hayrüm min elfi şehrTenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emrSelamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.