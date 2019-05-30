Kadir Gecesi Cuma mesajları haberimizde! İşte 2019 resimli Kadir Gecesi ve Cuma mesajları

Kadir Gecesi mesajları 2019 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadir Gecesi Cuma mesajları yoğun ilgi görüyor. Mübarek Kadir Gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı dini takvim içerisinde 31 Mayıs tarihine işaret etti. Kadir Gecesi 2019 yılında 31 Mayıs tarihinde idrak edilecek. Müslümanlar bolca ibadet ederek bu geceyi geçirecekler. Vatandaşlar sevdikleri de bu gecenin bereketinden faydalansınlar diye onlara mesajlar gönderiyor ve hatırlatmalar yapıyorlar. En güzel Kadir Gecesi mesajları haberimizde sizlerle.

KADİR GECESİ VE CUMA MESAJLARI

Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi, affedici ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Kadir geceniz ve Cuma'nız mübarek olsun.

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Tüm Melekler sizinle, Dualarınız Kabul Kadir geceniz ve Cuma'nız mübarek olsun....

Bugün ellerinizi her zamankinden daha fazla açın semaya, avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Kadir geceniz ve Cuma gününüz hayırlara vesile olsun.

Kim inanarak ve sevabını bekleyerek Kadir gecesini idrak ederse Allahü Têâlâ da onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar... Sizin ve ailenizin Kadir Gecenizi ve Cuma'nızı tebrik ederim.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan bertaraf olmak adına bu gece ellerimizi semaya kaldırıp, her zamankinden daha çok dua edelim Allah bağışlayan ve affedendir, hatırlayalım, Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu Kadir gecesinde, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz ve Cuma'nız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Bu gece kulun yakarış ve yalvarışlarını Yüce Allah'a sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden çokça yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir geceniz ve Cuma'nız hayırlı olsun!

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda bulunsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Kadir Geceniz ve Cuma'nız mübarek olsun!

Kadir geceniz ve Cuma'nız mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber huzurlu ve mutlu bir biçimde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller..!

Kur-an'ı Kerim'in nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz ve Cuma'nız mübarek olsun.

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi'nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!

KADİR GECESİ MEASAJLARI

Ağaçlardan dökülen her bir yaprak duacınız; Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kuran’ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mübarek olsun.

Ey Rabbim, dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam’ın yolundan ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Müb?r?k K?dir G?c?nizi kutl?r, h?r ş?yin gönlünüzd?n g?çtiği gibi olm?sını t?m?nni ?d?rim. K?ndiliniz müb?r?k olsun.

"Şüphesiz, o Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır."

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kadir geceniz kutlu olsun.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.