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  3. Kadınlar Günü koşusu ne zaman ve nerede yapılacak? Kadınlar Günü koşusu saat kaçta?

Kadınlar Günü koşusu ne zaman ve nerede yapılacak? Kadınlar Günü koşusu saat kaçta?

Kadınlar Günü koşusu ne zaman ve nerede yapılacak" Kadınlar Günü koşusu saat kaçta"

Kadınlar Günü koşusu "İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı" kapsamında 10 kilometrelik parkurda düzenlenecek koşuda 500 kadının katılması bekleniyor. Kadınlar Günü koşusu ne zaman ve nerede yapılacak? Vodafone sponsorluğunda gerçekleşecek olan koşuya katılmak isteyen adaylar için bugün son gün. Kadınlar Günü koşusu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

Kadınlar Günü koşusu ne zaman ve nerede yapılacak? sorusu koşuya katılmak isteyen kişiler tarafından sorulmaya başlandı. Spor yapan kadın sayısını arttırmak, kadınları daha görünür kılmak amacıyla yapılacak. Yarışma katılan adaylar günün sonunda sertifika alacak. Kadınlar Günü koşusu saat kaçta? Kadınların kentte iz bıraktıkları yerlerde gerçekleşecek olan Kadınlar Günü koşusu hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADINLAR GÜNÜ KOŞUSU NE ZAMAN?

Vodafone sponsorluğunda gerçekleşecek olan koşu 8 Mart Pazar günü yapılacak.

KADINLAR GÜNÜ KOŞUSU NEREDE YAPILACAK?

"İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı" koşusu Kadıköy-Karaköy Vapuru, Baylan Pastanesi, Apollon Tiyatrosu, Caferağa Muhtarlığı, Yoğurtçu Parkı Kadın Forumu, Kalamış Atatürk Parkı, Behice Yazgan Parkı rotasında koşulup başladığı noktada son bulacak

KADINLAR GÜNÜ KOŞUSU SAAT KAÇTA?

Kadınlar Günü koşusu sabah saat 09:00’da başlayacak. 


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