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  3. Kadının kan donduran ifadesi gerçek çıktı: Bahçede ceset parçaları bulundu

Kadının kan donduran ifadesi gerçek çıktı: Bahçede ceset parçaları bulundu

Kadının kan donduran ifadesi gerçek çıktı: Bahçede ceset parçaları bulundu

Kırıkkale'de bir evin bahçesinde yabancı uyruklu bir kişiye ait ceset parçaları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yuva Mahallesi Şehit Müslüm Erdal Caddesi'nde gecekonduda oturan yabancı uyruklu bir kadın, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek eski kocasının bir kişiyi öldürüp evin bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu.

Olay yerinde çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişiye ait ceset parçalarına ulaştı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

AA

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