Kadına şiddete KADES kalkanı

Adana Emniyeti, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ kapsamında özel bir ekip oluşturdu. Kentte şiddet olaylarının en fazla yaşandığı mahalleleri tek tek tespit eden ekip, daha sonra da bu bölgelere gidip kapı kapı dolaştı.

TEK TUŞLA HAYAT KURTARIYOR



Telefonlara ücretsiz indirilen KADES programı T.C. numarası girilip aktivasyon kodu alındıktan sonra aktif hale geliyor. Sisteme bugüne kadar 620 bin 829 kişi kayıt olurken, 48 bin 600 kadın da KADES’i kullanarak ihbarda bulundu.

SORUNLARINI DİNLEDİLER



Özelikle ev hanımlarına ulaşan polisler, aile içi şiddet konusunda uyarıda bulunup kadınların karşılaştığı sorun ve sıkıntıları dinledi. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen; ‘Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) da tanıtıp indirtti.

AİLEMİ DE GÜVENE ALDIM



Adana’da eşinden şiddet görünce KADES uygulamasını kullanan, önce uzaklaştırma kararı çıkartıp sonra boşanma davası açan Fatma A. (26), polislere teşekkür etti. Hiçbir kadının öldürülmeyi hak etmediğini söyleyen Fatma A., “Ailemin yanına sığınmıştım. Eşim bir gün kapımıza dayandı. KADES sayesinde kendimi ve ailemi güvene aldım. Bir tıkla hayatım kurtuldu” dedi.

İSTANBUL’DA 38 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yayınladığı mesajında “Aile içi şiddet olaylarında, geçen yıl maalesef 47, bu yıl da 38 kadın hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.

ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ



Manisa’da boşanmak isteyen Esra Oymak’ın boğazı eşi tarafından 3 çocuğunun önünde bıçakla kesildi. Saldırgan Mikail Oymak, savcılık tarafından serbest bırakıldı, bir başka savcının itirazı üzerine tutuklandı. Şans eseri hayatta kalan kadın, “Çocuklarım yalvardı ama dinlemedi. Başka bıçak almaya gidince camdan kaçtım. Arkamdan ‘Daha seni öldüremedim’ diye bağırdı” dedi.

EŞE BOMBALI TUZAĞA 19 YIL



Zonguldak'ta boşanma davası açan eşi Yeliz Özgür’ün (41) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Özgür’e (42) verilen 19 yıl hapis cezası onandı. Yargıtay, “Bu kasten öldürmeye teşebbüstür” dedi.