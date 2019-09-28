Kadına şiddet böyle bitmez!

‘RASTGELE BIÇAK SALLADIM’ DEDİ SERBEST KALDI

İzmir’de 3 ay önce boşanmak isteyen eşi Fatma Ö.’yü 5 bıçak darbesiyle yaralayan Ümit Ö., ilk duruşmada, olay günü eşine mesaj geldiğini belirterek, “Kim olduğunu sorduğumda, ‘Evleneceğim kişi’ dedi. Bıçağı neresine gelirse salladım” dedi. Hakimin “Bıçak neden derine girmedi” diye sorduğu genç kadın ise, “Tutmak isterken ellerim de kesildi” yanıtını verdi.

19 YAŞINDAYDI 1 ÇOCUĞU VARDI

Adana’nın Kozan İlçesi’nde tartıştığı nikâhsız eşi Sezer Ç. (24) tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralanan 1 çocuk annesi Melike Demirci (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 15 yaşında Sezer Ç. ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Demirci, bir de kız çocuğu dünyaya getirdi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yaşındaki kızını da alarak baba evine dönen Demirci, ‘barışmak’ için gelen Sezer Ç. tarafından bıçaklandı. Polis kaçan Sezer. Ç’yi arıyor.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇERSE BEN DE ONDAN VAZGEÇERİM

Rize’de 25 Temmuz’da eski sevgilisi Rabia T.’yi (18) oturduğu binanın önündü bayıltana kadar döven Besim Güngör’ün (24) yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, “Bir anlık sinirlerime hakim olamayarak kendisine vurdum, pişmanım” dedi. Güngör mahkeme sonunda ise “Şikayetten vazgeçerse ben de ondan vazgeçmeyi kabul ediyorum” ifadesini kullandı.

KISKANDIĞI EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

Yalova’da farklı lokantalarda çalışan İranlı A.A. ve Seher A. çifti, önceki akşam tartıştı. A.A’nın eşini kıskanması nedeniyle çıkan kavga sırasında sesler birden kesilince komşular polis çağırdı. Eve giren ekipler genç kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Cinayet sonrası kaçan A.A. ise karakola giderek teslim oldu.

KATİLE SAYGILI DAVRANIŞ İNDİRİMİ

İzmir’de geçen yıl evlerinde ailesinin fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle tartıştığı eşi Gülşen Narşap’ı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Ünal Narşap’ın cezası belli oldu. Önce ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar veren mahkeme, daha sonra ‘eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğine’ kanaat getirerek 24 yıla, sanığın duruşmalardaki saygılı tutumunu göz önüne alarak iyi hal indirimiyle cezayı 20 yıla indirdi