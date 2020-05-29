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  3. Kadın yola atladı, 5 araç birbirine girdi
29 Mayıs 2020 Cuma 12:28 | Son Güncelleme:

Kadın yola atladı, 5 araç birbirine girdi

Kadın yola atladı, 5 araç birbirine girdi

Son Dakika Haberleri.. Bursa'da işlek caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarpmamak için 5 araç birbirine girdi. Durma noktasına gelen trafiği kaza yerine gelen Trafik Şube Müdürü açtı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde Ulubatlı Hasan bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günde binlerce aracın geçtiği caddede bir kadın aniden yola adım attı. Anî fren yapan bir sürücü kadına çarpmaktan son anda kurtuldu. Ancak arkasından gelen 4 araç ve bir motosiklet duramayarak zincirleme trafik kazasına karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Günde binlerce aracın geçtiği caddede kaza sonucu trafik durma noktasına geldi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri trafiğe müdahalede etti. Yüzlerce aracın biriktiği yolu, Trafik Şube Müdürü Dursun Usta açtı. Kazaya karışan araçlar yol kenarına alınırken, trafik kısa sürede açıldı.

"KADIN ANİDEN ÖNÜME ATLADI"

Cadde üzerinde seyir halindeyken önüne aniden bir kadının atladığını iddia eden sürücü, "Yolda seyrederken yolun karşısına geçmek isteyen kadın önüme atladı. Anî bir frenle kadına çarpmadan durabildim. Ancak arkamdan gelen diğer araçlar duramayarak zincirleme kaza meydana geldi" dedi.

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