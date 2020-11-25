Kadın Destek Uygulaması kullanımı...

Şiddete maruz kalan kadın veya çocuklar Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabilecek.

KADES NASIL KULLANILIR?

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebilecek.

GOOGLE PLAY KADES UYGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

APPLE STORE KADES UYGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.