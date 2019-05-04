Kadıköy'de akılalmaz olay! 12 yaşındaki çocuk geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı

Olay Acıbadem Caddesi Dar sokakta meydana geldi. Sokak girişinde bulunan geri dönüşüm kutusuna oyuncak almak için eğilen S.B. (12), bir anda içeriye düştü. Geri dönüşüm kutusunun kapağının kapanmasıyla S.B. mahsur kaldı.

Geri dönüşüm kutusundan gelen yardım seslerini duyan çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yeren itfaiye ekipleri, kapağı açarak çocuğu kurtardı. Kurtarılan çocuk, "hiç korkmadım ki" dedi. Çocuğun yardıma koşanlardan bir kadın, "Sokakta yürürken sesleri duyduk, ekiplere haber verdik. Oyuncak almak için girmiş" diye konuştu.

(DHA/İHA)