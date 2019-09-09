Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tepki çeken karşılama

Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrenciler, beklemedikleri bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrencileri, üst sınıflar simit atarak karşıladı. Yere atılan onlarca simit, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.