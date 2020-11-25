KADES uygulaması gündemde yer alan başlıklardan oldu. Dün akşam MasterChef'te sözü edilen uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilerek kullanıma sunuldu. 2018 yılında faaliyete geçen uygulana kadınlara ve çocuklara yönelik gerçekleştirilen şiddet, taciz ve kötü eylemleri az da olsa önüne geçmeyi amaçlıyor. KADES uygulaması nedir? KADES uygulaması nasıl indirilir ve kullanılır?

KADES UYGULAMASI NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

GOOGLE PLAY KADES UYGULAMASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

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KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR VE KULLANILIR?

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebilecek.

Uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.