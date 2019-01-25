Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,2712
  • 6,0191
  • 219.941
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Yaşam
  3. Kader Buse Acar'ın çantası bulundu

Kader Buse Acar'ın çantası bulundu

Kader+Buse+Acar%E2%80%99%C4%B1n+%C3%A7antas%C4%B1+bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın çantası kayalıklarda bulundu.

x

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan ve devam eden arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekibi, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi ve İl Emniyet Müdürlüğünün dalgıç ekipleri ve Jandarmanın 10 kişilik kara ekibi ile devam ediliyor. 

Yaralandıktan sonra kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesindeki müdahalenin ardından yoğun bakımdan çıkan anne Ayla Acar'a ulaşan Jandarma ekipleri, kızı ile ilgili bilgi aldı.

Anne Ayla Acar'ın kaybolduğu sırada kızının üzerinde kahverengi ceket ve mavi pantolon bulunduğunu söylemesi üzerine arama ekipleri bu yönde bilgilendirildi. 

Arama çalışmalarına katılan Jandarmanın 10 kişilik ekibi, otomobilin dereye düştüğü yerin yakınlarındaki kayalıklarda bir çanta buldu. Buse'ye ait olduğu belirlenen çantadan özel eşyalarının çıktığı öğrenildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde bulunan Ayla Acar çevredekilerce kurtarılmış ancak araçta bulunan kızı Kader Buse Acar ise derede kaybolmuştu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano’da evlendi
Çarpışma'da Kadir Adalı'nın annesini oyuncu Şebnem Sönmez canlandıracak
İrem Helvacıoğlu o fotoğraf hakkında konuştu
Usta sanatçı Eşref Kolçak’dan yeni mesaj!
İzzet Yıldızhan'ın tedavi gören ağabeyine kanser teşhisi konuldu
Bursa´da gerçekleştirilen ilginç düğünde damada tam 10 metrelik para takıldı. Damadın iş arkadaşları

Damada takılan parayı 12 kişi zor taşıdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sıra dışı telefon resmen tanıtıldı

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

En Çok Okunanlar

Maksat Yarışmak Olsun - 11 Ocak 2019

Ataman ile Devr-i Alem - San Miguel - Meksika - 31 Aralık 2018

Diyet Günlüğü - Menopoz - 14 Ocak 2019