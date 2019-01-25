Kader Buse Acar'ın çantası bulundu

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan ve devam eden arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekibi, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi ve İl Emniyet Müdürlüğünün dalgıç ekipleri ve Jandarmanın 10 kişilik kara ekibi ile devam ediliyor.

Yaralandıktan sonra kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesindeki müdahalenin ardından yoğun bakımdan çıkan anne Ayla Acar'a ulaşan Jandarma ekipleri, kızı ile ilgili bilgi aldı.

Anne Ayla Acar'ın kaybolduğu sırada kızının üzerinde kahverengi ceket ve mavi pantolon bulunduğunu söylemesi üzerine arama ekipleri bu yönde bilgilendirildi.

Arama çalışmalarına katılan Jandarmanın 10 kişilik ekibi, otomobilin dereye düştüğü yerin yakınlarındaki kayalıklarda bir çanta buldu. Buse'ye ait olduğu belirlenen çantadan özel eşyalarının çıktığı öğrenildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde bulunan Ayla Acar çevredekilerce kurtarılmış ancak araçta bulunan kızı Kader Buse Acar ise derede kaybolmuştu.

(AA)