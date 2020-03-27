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  3. KADEM'den örnek adım: Yurdu sağlık çalışanlarına tahsis ettiler

KADEM'den örnek adım: Yurdu sağlık çalışanlarına tahsis ettiler

KADEM'den örnek adım: Yurdu sağlık çalışanlarına tahsis ettiler

KADEM Vakfı örnek bir davranışa imza atarak, Konya'daki yurdunu, sağlık personellerine tahsis etti.

KADEM Vakfı örnek bir davranışa imza atarak, Konya'daki yurdunu, koronavirüsle mücadele konusunda etkin bir çaba sarfeden sağlık personellerine tahsis etti. 

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KADEM Vakfı Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Konya'daki yurdun sağlık çalışanlarına tahsisi hakkında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. 

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Gümrükçüoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KADEM Vakıf Konya yurdumuzu, olağanüstü emek sarf ederek yüreklerini ortaya koyan Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kahraman sağlık görevlilerinin hizmetine tahsis ediyoruz. Allah bu badireyi kolaylıkla atlatıp selamete erişmeyi nasip etsin."

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