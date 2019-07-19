Kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır? İşte kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi...

Kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır?, Kadayıflı muhallebi tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? sorularının cevapları araştırılıyor. Son zamanlarda oldukça popüler olan sütlü tatlılar arasında sıkça tercih edilen Kadayıflı muhallebi tatlısı tatlı severlerin vazgeçilmezi olmuş durumda. Hem yapımıyla ekonomik hem de damaklara hitap eden, Kadayıflı muhallebi tatlısı yumuşak dokusuyla oldukça hafif bir tatlı. İşte merak edilenler...

KADAYIFLI MUHALLEBİ TATLISI NASIL YAPILIR?

KADAYIFLI MUHALLEBİ TATLISI MALZEMELERİ:

Kadayıfı için;

350 gr tel kadayıf

3 kaşık tereyağı

5 kaşık toz şeker

2 bardak ceviz ( havanda dövülmüş olmalı)

Muhallebisi için;

1 lt süt

4 kaşık un

3 kaşık mısır nişastası

1 bardak toz şeker

1 paket vanilya

1 tane yumurta (sarısı)

1 paket krema



KADAYIFLI MUHALLEBİ TATLISI TARİFİ

Kadayıfları ince ince kırın ve yanmaz tavada kavurun. Başka bir tavanın içinde tereyağını eritin. Kadayıfların üzerine şekeri ve erimiş tereyağını ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin. En son cevizleri de ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın. Bir başka kabın içine dökün.

Muhallebi için krema ve vanilya haricindeki malzemeleri bir tencereye alın (unu yavaş yavaş ekleyin) ve pişirmeye başlayın. Kaynamaya başladıktan birkaç dakika sonra ocaktan alın. Biraz soğuduktan sonra kremayı ve vanilyayı ekleyin. Mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Bir borcama önce kavurduğuz kadayıfların bir kısmını koyun üzerine muhallebiyi ekleyin ve kalan kadayıfı üzerine dökün. Tatlınızı soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra buzdolabına koyun. Yaklaşık 3 saat sonra servise hazırdır.