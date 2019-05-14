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Kaçkarlar'da can pazarı

Kaçkarlar'da can pazarı

Kaçkar Dağları’nın zirvesinden iniş yolunda kayalıklara düşen dağcı Esra Emet’i, 25 kişilik ekip 12 saat sonra kurtardı.

Rize’de Kaçkar Dağları’nda önceki gün yaptığı tırmanışın ardından dönüş yolunda yaralanan dağcı Esra Emet, 112 personeli AFAD, AKUT, UMKE, İDAK ve Jandarma ekiplerinden oluşan 25 kişilik ekip tarafından kurtarıldı. Yaralı dağcı, tedavisi için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, “Hastanın genel durumu iyi. Vücudunda kırık ve morarmalar var. Bilinci açık ve hayati tehlikesi yok” dedi. 

Ekiplere çadır tepkisi

Tepe, ayrıca yaralı dağcının kurtarılmasında cansiperhane gayret göstererek, kısa sürede olay yerine ulaşan ekipleri tebrik etti. Zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları yaralıya müdahale eden sağlık ekibi ilginç bir tepkiyle karşılaştı. Dağcılardan biri içine girdiği sırada çadırın girişine basan sağlık ekiplerine ‘Çadıra basmazsanız, çünkü yırtılıyor’ uyarısında bulundu. Görevli doktor da “Şimdi ona dikkat etmeyeceğiz. Çadır yırtılır, yırtılmaz bizim için önemli değil. 2 saat yürüyüp sizin için buraya geldik” diye cevap verdi. Dağcı daha sonra görevliden özür diledi.

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