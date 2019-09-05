Kaçırılan 2 kız çocuğu PKK'dan böyle kurtuldu

Şırnak’ta hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan “Çiçek” ve “Toprak” rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgütü PKK’dan nasıl kaçtıklarını sığındıkları jandarmaya anlattı. Dağlık bir araziye götürüldüklerini, aç bırakıldıklarını ve hiçbir şey söylenmeden bekletildiklerini belirten “Çiçek” ve “Toprak” daha sonra kendilerini dağda PKK’nın mağarasında bulduklarını ifade etti. İki gün boyunca aç yürüyen, gizlendikleri mağarada nöbetleşe uyuyan kız çocukları, yaşadıkları zorlukları jandarmaya şöyle anlattı: ‘’Kaç gün işkence ve cinsel istismara maruz kaldık hatırlamıyoruz. Toprak’a ‘Buradan kaçmalıyız yoksa bunlar bizi öldürecekler’ dedim. Bir gün işkencenin ardından mağara başında nöbetçi olmadığı bir anda dışarı çıktık, taşların arkasına gizlene gizlene uzaklaştık. Bir gün boyunca hiç durmadan yürüdük. Yorulduğumuzu hissettiğimiz anda bir mağara bulup içeri girdik. Birbirimizin başında nöbet tutarak yarım saat kadar uyuduk.’’

GELİN TESLİM OLUN

“Sonra jandarmaya sığındık. Kaçarken üzerimizde terörist kıyafetleri vardı. Jandarma bizi gördü ve ateş etmedi, çünkü üzerimizde silah yoktu. Sonrasında jandarma yemek ve su ihtiyacımızı karşıladı. Biz vatanını ve bayrağını seven vatandaşlarız. PKK terör örgütü mensuplarına seslenmek istiyorum; örgütün yalan ve iftiralarına inanmayın. Gelin Türkiye’nin adaletine teslim olun.”