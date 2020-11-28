Kaçırdıkları adamı dinlene dinlene dövdüler! Öldüren işkence

Mersin’de çiftçi Cihat Ercan (49) kendisine ait tarım arazisini 60 bin liraya Eren Yiğit’e kiraladı. İddiaya göre tarlayı devretmeyip parayı geri vermedi. Bunun üzerine Yiğit ile kardeşi, 4 arkadaşını da yanına alıp Ercan’ın evine gitti. Konuşma bahanesiyle otomobile bindirdikleri Ercan’ı bir portakal bahçesinde darp eden magandalar, adamı daha sonra Adana’ya götürdü. Yol boyunca dövülen Cihat Ercan, Seyhan’daki çiftlik evine hapsedildi. Şehir eşkıyaları, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra beyzbol sopalarıyla dinlene dinlene şiddet uyguladıkları adamın başını da suya sokarak işkence etti.

Cihat Ercan’ı hastaneye getirip sedyeye koyan zanlıların otomobille kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

CİĞERİ SUYLA DOLDU



Ercan komaya girince panikleyen zanlılar yaralıyı özel bir hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Doktorların 3 saatlik çabasına rağmen kurtarılamayan Ercan’ın vücudunda kırıklar, ciğerinde ise çok miktarda su olduğu belirlendi.

KORKUTMAK İSTEMİŞ!



Şüpheli aracın plakasından zanlılara ulaşıldı. Eren ve Umut Yiğit kardeşlerle Zeynel Abidin Altuğ, Edip Erdoğan, Zahir Salman ve Murat Sincar, gözaltına alındı. Ercan’ın sırtında 2 sopa kırdığı saptanan Eren Yiğit, maktulü parayı vermesi için korkutmaya çalıştıklarını söyledi.

4 zanlı tutuklanırken, Sincar serbest kaldı.