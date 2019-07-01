Kaçan dana karayolunu birbirine kattı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber görücüye çıkarılan kurbanlıklardan ilk kaçak kurbanlık haberi Hatay’dan geldi. Antakya’da kaçan kurbanlık dana, Antakya-İskenderun Karayolu Adliye Saray mevkisini birbirine kattı. Sahiplerini uzun süre peşinden koşturan dana güçlükle yakalandı. Karayolu trafiğinde tehlikeye neden olan dananın sahipleri tarafından transite bindirilerek götürüldüğü öğrenildi.

İHA