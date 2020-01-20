Kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda 47 gözaltı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 13-19 Ocak 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, 1 adet Baretta marka silah ve silaha ait 1 adet şarjör ile 2 adet 7.65 çapında fişek, 14,35 gram eroin, 39,61 gram, metamfetamin maddesi, 30 paket elektronik sigara likiti, 20 paket puro, 2 litre alkollü içecek, 60 bin 170 paket bandrolsüz sigara, 11,6 kilogram kaçak çay, 44 kilogram kaçak tütün, 10 kilogram kaçak şeker, 44 adet kaçak cep telefonu ve 6 adet cep telefonu aksesuarı, 12 adet araç lastiği, 8 çift ayakkabı ile 67 adet muhtelif giyim eşyası ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 1 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 6 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 11 şüpheli ise asayiş suçlarından yakalanmış olup 17 şahıs gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmış; 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 15 şahıs ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

İHA