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  3. Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 7 kaçak göçmenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Kazada, araçtaki 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralı halde kaçmaya çalışan sürücü H.C., polis tarafından yakalandı.

Kaza, Keşan- Malkara karayolu üzerindeki Dörtyol kavşağında meydana geldi. Malkara'dan, Keşan yönüne giden H.C. yönetimindeki otomobil, Dörtyol kavşağında kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Kazada, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Pakistan uyruklu 7 kaçak göçmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazanın ardından yaralı halde kaçmaya çalışan sürücü H.Ç., polis tarafından yakalandıktan sonra, tedavisi için hastaneye götürüldü.

DHA


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