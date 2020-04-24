Kaç saat oruç tutacağız? 2020 Ramazan'da kaç saat, kaç gün oruç tutacağız? sorularının yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bereketin ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Ramazan ayı, oruç ve diğer ibadetlerin yerine getirileceği bir ay olacak Nefis muhasebesinin yapılacağı Ramazan ayında ilk sahura 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece kalkıldı. Milyonlarca müslüman bu sene kaç gün ve kaç saat oruç tutacaklarını merak ediyor. Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde...

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL'DA İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

İstanbul imsakiyesine göre Ramazan'ın ilk günü olan 24 Nisan Cuma günü imsak vakti 04:29, akşam ezanı vakti ise 20:00. Yine İstanbul'da Ramazan'ın son günü olan 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü imsak vakti 03:41 ve akşam ezanı vakti 20:29'dur.

KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ 2020?

İstanbul'da ilk gün 15 buçuk saat oruç tutacağız. Ramazan'ın son günü ise İstanbul'da toplam 16 saat 48 dakika oruç tutacağız.

KAÇ GÜN ORUÇ TUTACAĞIZ?

Bu sene 30 gün oruç tutulacak. Oruç tutacak olan milyonlarca Müslüman, sahur ve iftar vakitlerine ise Diyanet İşleri İmsakiyesi’nden ulaşabilecek.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:

"Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi. Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder."

RAMAZAN DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içindebulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:

Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."