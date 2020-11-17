Kabine toplantısı tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını belirtmişti. Ne tür somut kararların alınacağı kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısının bugün saat 15:30'da başlaması bekleniyor. Toplantı sonrasında alınan tedbirlere yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Açıklamanın akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLAMALARI

Ağır hasta sayısı 3 bin 610, son 24 saatte 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375 yükseldi.

"Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait."

"(Kovid-19) İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor."

"(Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı."

"Bilim Kurulu'nda (Kovid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk."