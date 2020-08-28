28 Ağustos 2020 Cuma 13:41 | Son Güncelleme:İHA
Kabataş'ta tramvay halk otobüsüne çarptı
İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı.
İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı.
İHA'da yer alan haber'de olay yerine ekipler sevk edildi. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde kaza nedeniyle aksama yaşandı.
YARALILAR VAR
2 kişinin yaralandığı feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde tramvayın dönüş yapmaya çalışan otobüse hızla çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sürüklendiği görülüyor.