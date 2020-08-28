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  3. Kabataş'ta tramvay halk otobüsüne çarptı
28 Ağustos 2020 Cuma 13:41 | Son Güncelleme:

Kabataş'ta tramvay halk otobüsüne çarptı

İHA

İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı.

İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı. 

İHA'da yer alan haber'de olay yerine ekipler sevk edildi. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde kaza nedeniyle aksama yaşandı.

YARALILAR VAR

2 kişinin yaralandığı feci kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde tramvayın dönüş yapmaya çalışan otobüse hızla çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sürüklendiği görülüyor.

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