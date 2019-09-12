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Kabataş'ta denizde ceset bulundu

Kabataş'ta denizde ceset bulundu

Beyoğlu Kabataş'ta denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından sahile çıkarılan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Kabataş İskelesi açıklarında saat 09.00 sıralarında deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipleri  deniz üzerinde hareketsiz şekilde duran  kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerince burada yapılan incelemede denizden çıkartılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde kimlik çıkmayan cesette yapılan incelemelerde herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı. İncelemelerin ardından ceset  Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

DHA

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