Kabakulak nedir, belirtileri nelerdir? Kabakulak nasıl geçer?

Kabakulak hastalığı sıklıkla 5 ve 9 yaşları arasında görüldüğü uzmanlar tarafından açıklanmaktadır. Öksürük ve hava yoluyla bulaşan kabakulak, en önemli belirtileri arasında tükürük bezlerinin şişmesi gösterilir. Kabakulak belirtileri ve hastalık hakkında detaylı bilgi haberimizde.

KABAKULAK NEDİR?

Kabakulak, bir kişiden diğerine tükürük, burun salgıları ve yakın kişisel temas yoluyla geçen bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır .

Bu durum öncelikle parotis bezleri olarak da adlandırılan tükürük bezlerini etkiler. Bu bezler tükürük üretmekten sorumludur. Yüzünüzün her bir tarafında kulaklarınızın arkasında ve altında bulunan üç set tükürük bezi vardır. Kabakulakların ayırt edici özelliği tükürük bezlerinin şişmesidir . Tükürük bezlerinin şişmesiyle beraber kabakulak belirtileri ortaya çıkar.

KABAKULAK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kabakulak belirtileri genellikle virüse maruz kalmadan sonraki iki hafta içinde belirtiler vermektedir. Kabakulak belirtileri aşağıda vermiş olduğumuz semptomlar ile kendini göstermektedir.

Yorgunluk Vücut ağrıları Baş ağrısı İştah kaybı Düşük dereceli ateş

Kabakulak belirtileri 103 ° F (39 ° C) yüksek ateş ve tükrük bezlerinin şişmesi ile gelişen bir hastalıktır. Tükürük Bezleri hemen hemen hiç şişmeyebilir. Daha yaygın olarak, periyodik olarak şişer ve ağrılı hale gelirler. Tükürük bezleri tamamen şiştiğinde virüsle temas ettiğiniz andan itibaren kabakulak virüsünü başka bir kişiye geçirmeniz olasıdır.

KABAKULAK NASIL GEÇER?

Kabakulak bir virüs olduğu için, antibiyotiklere veya diğer ilaçlara cevap vermez. Ancak, hasta olduğunuzda kendinizi daha rahat hissetmek için semptomları tedavi edebilirsiniz. Bunlar şunları içerir:

Zayıf veya yorgun hissettiğiniz zaman dinlenin. Ateşinizi azaltmak için ağrı kesici ve ateş düşürücü kullanın. Buz paketleri uygulayarak şişmiş tükürük bezlerini yatıştırın Ateş nedeniyle dehidratasyondan kaçınmak için bol sıvı tüketin . Çorba, yoğurt ve çiğnemesi zor olmayan yiyecekler tüketin. Tükürük bezlerinde daha fazla ağrıya neden olabilecek asidik yiyecek ve içeceklerden uzak durun.

Kabakulak hastalığında 10 gün sonunda hastalık bulaşıcı etkisini kaybeder. Eğer okula gidiyorsanız veya çalışıyorsanız hastanenizden 10 günlük rapor istemeyi ihmal etmeyin.

Kabakulak hastalığını bir kere geçiren kişiler bir daha bu hastalığı geçirmezler. Kişi bir kere bu virüse maruz kaldığında o virüse karşı bağışıklık kazanır.

Kabakulak belirtileri kişiden kişiye de farklılık göstermektedir. Bazı kişilerde kabakulak belirtileri az görülür bazıların da ise en belirgin şekilde belirti göstermektedir.