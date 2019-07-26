Jason Bourne filmi konusu ne? Jason Bourne filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Jason Bourne filmi konusu ne? sorusu film severler tarafından araştırılıyor. Serinin 5. olan filmin baş rolünde ödüllü oyuncu Matt Damon yer alıyor. 2016 yılında beyaz perdede boy gösteren film izleyiciden büyük beğeni toplamıştı. Bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında ilk kez televizyonda yayınlanacak olan Jason Bourne aksiyon kategorisi ve konusu ile film severleri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Film hakkında merak edilenler haberimizde...

JASON BOURNE FİLMİ KONUSU NE?

The Bourne Supremacy ve The Bourne Ultimatum filmlerinin yönetmeni Paul Greengrass, CIA’in en ölümcül, eski ajanının karanlıktan çıkışını konu alan Universal Pictures’ın Bourne serisinin yeni bölümünde Damon’a bir kez daha yönetmen koltuğunda eşlik ediyor.Jason Bourne filminde Damon’a Alicia Vikander, Vincent Cassel ve Tommy Lee Jones eşlik ederken Julia Stiles serideki rolünü tekrar canlandırıyor. Robert Ludlum’ın yarattığı karakterlere dayanan film, Greengrass ve Christopher Rouse tarafından yazıldı.

2004 yılında gözden kaybolan Jason Bourne yeniden ortaya çıkıyor. Artık hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne, geçmişindeki sırları keşfetmeye karar veriyor. Babasının ölümü hakkındaki gerçekleri aydınlatmak için girdiği tehlikeli yolda onu durdurmak için çok güçlü düşmanlar karşısına çıkıyor.

JASON BOURNE FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Matt Damon

Tommy Lee Jones

Alicia Vikander

Vincent Cassel

Julia Stiles

Riz Ahmed

Ato Essandoh

Scott Shepherd