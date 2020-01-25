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JASAT ekipleri suç makinesini yakaladı!

JASAT ekipleri suç makinesini yakaladı!

Mardin'in Midyat ilçesinde adam öldürme, cezaevinden firar, hırsızlık gibi suçlardan araması bulunan şahıs, ilçe Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekiplerince cezaevinden firar, adam öldürme ve hırsızlık suçundan aranması olan R.T.'nin Şenköy Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda R.T. yakalandı. Şahsın saklandığı evde yapılan aramada ise esrar maddesi, 2 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Zanlı, yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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