Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Japonya'da fırtına alarmı: Yüzlerce uçuş iptal edildi

Japonya'da fırtına alarmı: Yüzlerce uçuş iptal edildi

Japonya'da fırtına alarmı: Yüzlerce uçuş iptal edildi

Japonya'da tropikal fırtına Krosa nedeniyle 200'ü aşkın uçuş iptal edildi, tren seferleri askıya alındı. Yetkililer, şiddetli yağmur, rüzgar ve toprak kaymalarına karşı uyarıda bulundu.

Japonya’da kıyılara yaklaşması beklenen tropikal Krosa fırtınasının, yerel saat ile 13.00’da Kagoshima Bölgesi'ndeki Tanegashima Adası'nın 260 kilometre güneydoğusuna ulaştığı açıklandı.

Yarın batı Japonya'da sağanak yağışlar, sert rüzgarlar ve yüksek dalgalara neden olması beklenen fırtınanın, kuzeybatıya doğru hareket ettiği ve saatte 144 kilometre hıza ulaşan rüzgarlara neden olduğu belirtildi. Yetkililer, tropikal fırtınanın bugün Kyushu ve Şikoku'nun batı bölgelerine ulaşabileceğini kaydetti. 

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI 

Yarın öğle saatlerinden itibaren 24 saatlik süre boyunca yağışların Şikoku'da 900, Tokai'de 600, Kinki'de 500, kuzey ve güney Kyushu'da ise 500 milimetreye ulaşmasını bekleyen Japonya Meteoroloji Ajansı, yağışın bazı bölgelerde 1200 milimetreye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, fırtınanın saatte 144 ila 162 km arasında şiddetli rüzgarlara neden olması bekleniyor. 

Denizlerde de etkisini gösterecek olan fırtınanın Şikoku'nun kıyı bölgelerinde 10 metre, kuzey ve güney Kyushu, Kinki ve Tokai kıyılarında ise 9 metreyi bulan dalgalara neden olacağını öngören yetkililer, insanları şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar, toprak kaymaları ve sel ihtimaline karşı dikkatli olmaya çağırdı. 

ULAŞIM FELÇ OLDU 

Şiddetli fırtına uyarısı nedeniyle alınan önlemler, ülkedeki ulaşımı da felç etti. Hızlı tren seferlerinin çoğu askıya alınırken, bazı hatlarda sefer sayısı azaltıldı. Fırtınadan etkilenecek bölgelerde, tren seferlerinin yerel saat ile 15.00 itibariyle durdurulacağı açıklandı. Havayolu firmaları da, yerel saat ile 10.30 itibariyle 222 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Ulaşım şirketleri, tatil sezonunun devam ettiği Japonya’da aksamaları en aza indirmek için, halkı güncel ulaşım raporlarını takip etmeye çağırdı. 

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'a Burak uğurlu geldi 
Burcu Kıratlı'nın kolyesindeki yazı dikkatlerden kaçmadı!
Can Yaman Demet Özdemir'in yaptığını yapmadı
Cansu Dere'den aşk hayatına dair samimi açıklamalar...
Sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
<p>Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Genç kız, erkek arkadaşı ile

Tartıştığı Erkek Arkadaşına Kafa Attı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kavunun 8 mucizevi faydası

Yürüyüş yapmanın vücudunuza 8 faydası