31 Aralık 2020 Perşembe 22:44 | Son Güncelleme:
Japonya'da bir hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den, üretmek için aldığı iki sırtlan, 4 yıl boyunca çiftleşmeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir?
Japonya'da bir hayvanat bahçesinin 2010'da Güney Kore'den, üretmek için aldığı iki sırtlan, 4 yıl boyunca çiftleşmeyince 2014'te durum araştırılıp hangisi fark edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster yarışması 31 Aralık Perşembe günü yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile Atv ekranlarında yayınlanan programın yılbaşı özel programında Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu. Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışan konuklar izleyicileri eğlendirmeyi başardı. İşte yarışmada sorulan sorulardan bir tanesi...
Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Burak Kut, Emel Müftüoğlu ve Serdar Ortaç’ın konuk olduğu Milyoner’de Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışıldı. Her bölüm olduğu gibi bu bölüm de çıkan soruların cevapları ekran başındakiler tarafından merak edildi. İşte Milyoner’in dikkat çeken sorusu..
JAPONYA'DA BİR HAYVANAT BAHÇESİNİN 2010'DA GÜNEY KORE'DEN, ÜRETMEK İÇİN ALDIĞI İKİ SIRTLAN, 4 YIL BOYUNCA ÇİFTLEŞMEYİNCE 2014'TE DURUM ARAŞTIRILIP HANGİSİ FARK EDİLMİŞTİR?.
A: Erkek olanın sırtlan olmadığı
B: İki sırtlanın da erkek olduğu
C: Erkek sırtlanın depresyonda olduğu
D: Sırtlanların birbirinden hoşlanmaddığı