İzne gelen polis, arkadaşını başından vurdu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şırnak'ta görev yapan H.A. (23) isimli polis memuru izin için Bursa'ya geldi. H.A. geçtiğimiz Cumartesi akşamı 3 arkadaşı ile birlikte bir mekanda oturarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra 4 arkadaştan biri sabah işe gideceği için ayrılmak istedi. Geriye kalan arkadaşlardan biri eniştesini çağırarak yanlarında durmasını istedi. Aralarında polis memuru H.A'nın da bulunduğu 4 kişi Uludağ yoluna çıkarak burada arabanın içinde alkol almaya devam etti. İddiaya göre H.A. bir süre sonra arkadaşı Metin Özkan'ı (21) başından vurdu. Özkan kanlar içerisinde yere yığılırken, H.A. ve yanındaki diğer arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özkan'ı ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırdı, polis memuru H.A. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

(İHA)