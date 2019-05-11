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  3. İzmir'deki kuyumcu soygunu: 3'ü çocuk 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'deki kuyumcu soygunu: 3'ü çocuk 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'deki kuyumcu soygunu: 3'ü çocuk 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde kepenklerini kırarak girdikleri kuyumcudan 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan ve alarmın çalması üzerine paniğe kapılarak kaçtıkları tespit edilen 3'ü çocuk 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Anafartalar Caddesi'nde dün kepenklerini kırarak girdikleri kuyumcudan, alarm çalması üzerine panikle kaçtıkları güvenlik kamerasında görülen 5 şüphelinin kimliğini tespit etti.      
Polis ekipleri tarafından suça sürüklenen 3 çocuk ile Y.K. ve D.B'yi gözaltına alındı.      
Bu arada, kuyumcudaki incelemede, zanlıların 10 bin lira değerinde altın küpe, yüzük ve saat çaldığı belirlendi. Şüphelilerin adresleri ve üst aramalarında ele geçirilen çalıntı malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.      
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Öte yandan, bazı zanlıların başka bir soygunun da faili oldukları belirlendi.   

(AA)  

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