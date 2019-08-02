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  3. İzmir'deki görüntüler çok konuşulmuştu! O baba hakkında flaş karar

İzmir'deki görüntüler çok konuşulmuştu! O baba hakkında flaş karar

İzmir'deki görüntüler çok konuşulmuştu! O baba hakkında flaş karar

İzmir'de, bir alışveriş merkezinde çocuğuna tekme attığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen ve polis tarafından gözaltına alınan baba, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Balçova'daki bir alışveriş merkezinde 2-3 yaşlarındaki bir çocuğu kucağından indirdikten sonra tekme atan ve çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan baba, polis ekiplerince güvenlik kameralarından tespit edildi.

Ekipler, kimliğini ve adresini belirledikleri babayı gözaltına aldı. Çocuğun babasının yabancı uyruklu olduğu ve Türkiye'ye tatil için geldiği belirlendi.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin de aileyle görüştüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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