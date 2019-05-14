İzmir'de yasa dışı göçle mücadele: 39 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanbey Ömür Mahallesi girişindeki kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan 2 hafif ticari aracı takibe aldı. Jandarma ekipleri, yerleşim yerine doğru kaçan 2 aracı, kovalamaca sonrası durdurdu.

Araçta 39 Filistin, Irak, Kongo ve Cezayir uyruklunun bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler, araç sürücüleri F.E. ve S.G'yi gözaltına aldı. Yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.

(AA)