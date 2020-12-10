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  • İzmir'de şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı
10 Aralık 2020 Perşembe 07:40 | Son Güncelleme:

İzmir'de şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı
AA

İzmir'de evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Hasan Doğan'ın ölümünün şüpheli bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı

İzmir'de evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Hasan Doğan'ın ölümünün şüpheli bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı

AA'da yer alan haberde ilçede Altıntaş Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan 81 yaşındaki Hasan Doğan, yakınlarınca özel bir hastaneye götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Doğan, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doğan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Doğan'ın sahte içki kullandıktan sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

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