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  • İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı artıyor: 2 kişi daha hayatını kaybetti
11 Ekim 2020 Pazar 08:08 | Son Güncelleme:

İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı artıyor: 2 kişi daha hayatını kaybetti

İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı artıyor: 2 kişi daha hayatını kaybetti
DHA

İzmir'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan, 4 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

DHA'da yer alan haberde İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan, 2 kişi daha hayatını kaybetti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, Nihat Karaoğlan(68) ve Necdet Kanatlıer(67) olduğu öğrenildi. Sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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