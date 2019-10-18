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  3. İzmir'de sahile vurdu! Vatandaşlar telefonlarına sarıldı

İzmir'de sahile vurdu! Vatandaşlar telefonlarına sarıldı

İzmir'de sahile vurdu! Vatandaşlar telefonlarına sarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü köpek balığı kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre Ürkmez Mahallesi'nde bulunan halk plajında vatandaşlar kıyıda bir köpek balığı gördü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Seferihisar Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi.

Ekipler yaptıklar çalışmada camgöz cinsi köpek balığının öldüğünü belirledi.

Yaklaşık yarım ton olduğu tahmin edilen köpek balığı iş makinası yardımıyla denizden çıkarılarak, belediyeye ait hayvan mezarlığına gömüldü.

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