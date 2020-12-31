İzmir'de meydana gelen depremler korkuttu

İzmir'de meydana gelen depremler vatandaşları endişelendirdi. Ege Denizi'nde dün saat 16.40 sularında gerçekleşen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 03.51'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan Ege Denizinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Seferihisar'a 23 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 10,63 kilometre olarak ölçüldü.

Kısmen hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.