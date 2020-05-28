Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8187
  • 7,5053
  • 377.346
  • 105392
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İzmir'de korkutan iş yeri yangını
28 Mayıs 2020 Perşembe 14:47 | Son Güncelleme:

İzmir'de korkutan iş yeri yangını

İzmir'de korkutan iş yeri yangını

İzmir'in Menemen ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın sebebiyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın bugün saat 05.50 sıralarında İzmir’in Menemen ilçesinde 713 sokakta bulunan bir mantar üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten meydana geldi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine İzmir İtfaiyesi Kuzey Bölge Amirliğine bağlı Menemen ve Merkez Aliağa müfrezelerinden iki arazöz, iki merdivenli arazöz ve iki tonaj araçla, yangın müdahale ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine intikal eden ekipler, daha fazla büyümeden ve çevredeki ağaçlara sirayet etmeden yangını kontrol altına aldı. Ekipler yangın sonrası uzun süre soğutma çalışmaları yaptı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Diyanet İşleri Başkanı duyurdu
Süper Lig devi bombayı patlattı! Başkan, transferi açıkladı
Aile Sağlığı Merkezleri'nde yeni dönem: Herkese uygulanacak
ABD'de Suriye bilmecesi!
O üniversiteden Türkiye'ye övgü... Bakan Koca paylaştı
PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri beslenirken görüntülendi

Bu kadar da olmaz dedirten mimari hatalar