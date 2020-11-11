İzmir Kuşadası Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... İzmir'de şiddetli deprem meydana geldi. İzmir ve çevresinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 09.49'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'tan yapılan açıklamada Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındığı belirtildi.