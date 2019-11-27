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  3. İzmir'de kayıp sendikacının cesedi foseptik kuyusunda bulundu

İzmir'de kayıp sendikacının cesedi foseptik kuyusunda bulundu

İzmir'de kayıp sendikacının cesedi foseptik kuyusunda bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan DİSK’e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki arazide zeytin toplayan vatandaşlar, foseptik kuyusunda bir cesedin olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından kuyudan çıkarılan cesedin, Mithat Paşa Caddesi'ndeki evinden 22 Kasım'da çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan DİSK’e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak olduğu yakınları tarafından tespit edildi.

Ceset, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Urla Belediyesinde işçi olarak çalıştığı sırada DİSK'e bağlı 4 nolu Genel-İş Şube Başkanlığına seçilen Bayrak'ın, emekli olduktan sonra da Urla Emekli-Sen temsilcisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Bu arada ekiplerin dün de söz konusu bölgede Bayrak'ın ceketi, cüzdanı ve cep telefonunu bulduğu belirtildi.  (AA)


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