31 Aralık 2020 Perşembe 14:00 | Son Güncelleme:
İzmir'de kan donduran olay: Babasını sokak ortasında sopayla döverek öldürdü
DHA
İzmir'de Güney Karagöz adlı zanlı, henüz bilinmeyen nedenle babası Zeki Karagöz'ü sokak ortasında sopayla döverek öldürdü. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
İzmir'de Güney Karagöz adlı zanlı, henüz bilinmeyen nedenle babası Zeki Karagöz'ü sokak ortasında sopayla döverek öldürdü. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
DHA'da yer alan haberde İzmir'de Güney Karagöz, henüz bilinmeyen nedenle babası Mehmet Zeki Karagöz'e sopayla saldırdı.
Başına aldığı darbeler nedeniyle Mehmet Zeki Karagöz, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Mehmet Zeki Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Karagöz'ün cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis olayın ardından Güney Karagöz'ü gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.
DETAY
• Baba Zeki Karagöz, başına aldığı darbeler nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı.
• Sağlık ekipleri, Zeki Karagöz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
• Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.