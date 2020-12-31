İzmir'de kan donduran olay: Babasını sokak ortasında sopayla döverek öldürdü

İzmir'de Güney Karagöz adlı zanlı, henüz bilinmeyen nedenle babası Zeki Karagöz'ü sokak ortasında sopayla döverek öldürdü. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA'da yer alan haberde İzmir'de Güney Karagöz, henüz bilinmeyen nedenle babası Mehmet Zeki Karagöz'e sopayla saldırdı.

Başına aldığı darbeler nedeniyle Mehmet Zeki Karagöz, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mehmet Zeki Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Karagöz'ün cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis olayın ardından Güney Karagöz'ü gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

Haberin Özeti

İzmir'deadlı zanlı, henüz bilinmeyen nedenle babası Mehmet Zeki Karagöz'ü sokak ortasındaöldürdü.• Baba Zeki Karagöz,kanlar içinde yere yığıldı.• Sağlık ekipleri, Zeki Karagöz'ünbelirledi.• Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.