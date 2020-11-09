09 Kasım 2020 Pazartesi 16:41 | Son Güncelleme:
İzmir'de depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
AA
İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 11 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin ise kurtulduğu Yağcıoğlu Apartmanının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 11 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin ise kurtulduğu Yağcıoğlu Apartmanının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
AA'da yer alan haberde güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalar arasında bulunan Yağcıoğlu Apartmanı'nın sarsıntıyla çökmesi ve devrilmesi, sonrasında oluşan toz bulutu yer alıyor.
BİNANIN MÜTEAHHİDİ TUTUKLANMIŞTI
14 dairesi ve 4 iş yeri bulunan Yağcıoğlu Apartmanı'nda 11 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi kurtulmuştu. Binanın müteahhidi Ş.A. ile fenni mesulü O.A. tutuklanmıştı.