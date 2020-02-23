İzmir'de deprem mi oldu? İzmir son dakika Kandilli Rasathanesi deprem haberleri

İzmir’de deprem mi oldu? sorusu merak ediliyor. İzmir son dakika Kandilli Rasathanesi deprem haberleri yoğun ilgi görüyor. Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 15.40’da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir’de de hissedildi.

İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?

Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 15.40’da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir’de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

SON DEPREMLER

KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

23.02.2020, 15:40:17 TSİ

Büyüklük: 4.8

Derinlik: 8.6 km

#Kandilli