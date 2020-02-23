İzmir'de deprem mi oldu? İzmir son dakika Kandilli Rasathanesi deprem haberleri
İzmir son dakika deprem haberleri araştırılıyor. İzmir’de deprem mi oldu? Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 15.40’da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Deprem İzmir’de de hissedildi. İşte gerçekleşen son depremler…
İzmir’de deprem mi oldu? sorusu merak ediliyor. İzmir son dakika Kandilli Rasathanesi deprem haberleri yoğun ilgi görüyor. Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 15.40’da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir’de de hissedildi.
İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU?
Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 15.40’da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir’de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
SON DEPREMLER
KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
23.02.2020, 15:40:17 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 8.6 km
#Kandilli
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