İzmir'de deprem mi oldu? İzmir son dakika Kandilli Rasathanesi deprem haberleri
İzmir’de yaşayan vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” sorusunu yanıtını öğrenmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Manisa’da saat 14.26’da 5.1 büyüklüğünde yerin 11.8 km derinliğinde deprem olduğu belirtildi. Bazı vatandaşlar depremin İzmir ve İstanbul’dan da hissedildiğini belirttiler. Haberimiz içerisinden son depremler ile ilgili yapılan açıklamaları takip edebilirsiniz.
İzmir son dakika deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. İzmir’de yaşayan vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Manisa’da saat 14.26’da 5.1 büyüklüğünde yerin 11.8 km derinliğinde deprem olduğu belirtildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 7 km olarak duyurdu.
SON DEPREMLER
Manisa’da 14.26’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KIRKAGAC-MANISA
28.01.2020, 14:26:13 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 11.8 km
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