İzmir'de deprem mi oldu? İzmir son dakika Kandilli Rasathanesi deprem haberleri

İzmir son dakika deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. İzmir’de yaşayan vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Manisa’da saat 14.26’da 5.1 büyüklüğünde yerin 11.8 km derinliğinde deprem olduğu belirtildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 7 km olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Manisa’da 14.26’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KIRKAGAC-MANISA

28.01.2020, 14:26:13 TSİ

Büyüklük: 5.1

Derinlik: 11.8 km