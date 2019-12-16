Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8507
  • 6,5229
  • 277.883
  • 111126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İzmir'de bir depoda 7 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

İzmir'de bir depoda 7 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

İzmir'de bir depoda 7 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 7 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bir depoda kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, 7 bin 200 paket kaçak sigara, 115 dal sarılmış sigara, 130 puro, 13 elektronik sigara ile 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

AA


Kadir Doğulu'dan Sefirin Kızı'yla ilgili paylaşım
Şeyma Subaşı ve Meghan Markle'ın ortak geçmişi ortaya çıktı
Kenan Doğulu ile buzları eriten Beren Saat neşe saçtı!
Burak Özçivit'in kardeşinden üzen haber
Fahriye Evcen oğlu Karan'la rekor kırdı

Başkan Erdoğan´dan ABD´nin Yaptırım Tehdidine Rest!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!