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  3. İzmir'de bir AVM'de bıçaklı koca, eşini, temizlik görevlisini ve müşteriyi yaraladı
06 Haziran 2020 Cumartesi 17:49 | Son Güncelleme:

İzmir'de bir AVM'de bıçaklı koca, eşini, temizlik görevlisini ve müşteriyi yaraladı

İzmir'de bir AVM'de bıçaklı koca, eşini, temizlik görevlisini ve müşteriyi yaraladı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir koca, boşanma aşamasında olan ve AVM'de çalışan eşiyle tartıştı. AVM'ye getirdiği bıçağını çeken koca, eşini, AVM'de çalışan bir kişiyi ve o sırada alışveriş yapan ve olaya müdahale eden bir vatandaşı yaraladı.

Edinilen biliye göre olay, Menemen ilçesindeki bir AVM’de meydana geldi. İddialara göre eşiyle boşanma aşamasında olan S.Ç. isimli bir şahıs, AVM’de çalışan H.Ç isimli eşinin yanına gitti. Bu sırada koca ile eşi arasında tartışma çıkarken, S.Ç., yanında getirdiği bıçağıyla eşinin üzerine saldırmaya çalıştı. AVM’de çalışan güvenlik görevlileri ve temizlik personelleri de olaya hemen müdahale etti. Bu sırada bıçaklı saldırgan, eşi H.Ç., olaya müdahale eden temizlik görevlisi M.P ve o sırada tesadüfen alışveriş yapan ve olaya müdahale eden F.C. isimli vatandaşı yaraladı.

Olay sonrasında bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanelerde tedavi altına alındı. AVM’nin güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen şahıs ise jandarmaya teslim etti.

Yaralı vatandaş F.C. ve H.Ç. isimli kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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