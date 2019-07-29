Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6303
  • 6,2617
  • 255.95
  • 102908
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İzmir'de balıkçı ağlarına takılmıştı! Uzunada'da imha edildi

İzmir'de balıkçı ağlarına takılmıştı! Uzunada'da imha edildi

İzmir'de balıkçı ağlarına takılmıştı! Uzunada'da imha edildi

İzmir'de Karaburun ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz eğitim mayını, SAS görev timi tarafından Uzunada imha bölgesinde imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "İzmir'de Karaburun ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan ve Sahipleraltı balıkçı barınağında karaya çıkarılarak emniyete alınan İkinci Dünya Savaşından kalma İngiliz Eğitim Mayını, SAS Görev Timi tarafından Uzunada imha bölgesinde imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ezgi'yi kızdıran anne ihmali
Aleyna Tilki'nin heykeli için hazırlıklar tamam
Hadise: Kadın sanatçıların arkasındayım
Amine'ye özel koruma
Rocky Balboa bu defa göçmen yetiştirecek

Şırnak´ta 6 teröristin öldürülme anı ilk kez yayınlandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sivaslı bıçak ustası yaptığı kurban bıçağıyla ağızları açık bıraktı!

Yok artık Şeyma Subaşı! İmza günü istekleri pes dedirtti