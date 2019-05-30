İzmir'de atık depolama alanında yangın

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde su pompalarına yaklaşık 200 metre yakınında bulunan bir şirkete ait kimyasal atıklarla dolu havuzda öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Kimyasal atıkların reaksiyona girmesi ile başlayan yangını söndürme çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor.

Aralıksız devam eden yangının dumanları, Aliağa’nın geniş bir bölgesinden görüldü.

AA