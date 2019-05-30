30 Mayıs 2019 Perşembe 00:35 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 00:35
İzmir'de atık depolama alanında yangın
İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde Dümbültektepe olarak adlandırılan dağlık alandaki atık havuzda öğlen saatlerinde bir kez daha yangın çıktı
İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde su pompalarına yaklaşık 200 metre yakınında bulunan bir şirkete ait kimyasal atıklarla dolu havuzda öğlen saatlerinde yangın çıktı.
Kimyasal atıkların reaksiyona girmesi ile başlayan yangını söndürme çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor.
Aralıksız devam eden yangının dumanları, Aliağa’nın geniş bir bölgesinden görüldü.
AA