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  3. İzmir'de akılalmaz hırsızlık: Vinçle 200 bin liralık aracı çaldılar

İzmir'de akılalmaz hırsızlık: Vinçle 200 bin liralık aracı çaldılar

İzmir'de akılalmaz hırsızlık: Vinçle 200 bin liralık aracı çaldılar

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, baraj şantiyesinde bulunan 200 bin lira değerindeki kazıcıyı vinç ile çalan hırsız, kazıcıyı yükleyiciye bindirip götürdü. Jandarmanın detaylı takibi sonrası hırsız yakalanırken, araçlar ele geçirildi.

ATAKAN ŞEN

İzmir’in Kemalpaşa Yiğitler Mahallesi'nde devam eden Yiğitler Barajı şantiyesinde bulunan 200 bin lira değerinde kazıcı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Kemalpaşa Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şantiye güzergahındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alırken, araçların satılma ihtimaline karşı ise ilçede ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren vinç işletmeleri ile görüşme yaptı.

Kamera görüntülerinde, 27 Aralık günü, 35 AR 9475 plakalı vinç ile gelen şahsın, kazıcıyı vince yükleyip götürdüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri, detaylı araştırma sonucu şüpheli şahsın A.Ö. olduğunu belirledi. Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonla şüpheli A.Ö.'yü yakaladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan kazıcı ise bulunarak şantiyeye teslim edildi.


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