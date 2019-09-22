Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. İzmir'de 68 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 68 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 68 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaabdullah Burnu açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu fiber tekne içerisinde 3'ü Filistin, 14'ü Suriye uyruklu toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği iddia edilen tekne kaptanı A.C. (37) de gözaltına alındı. A.C. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, uygulama noktasında da durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda, 2'si Filistin, 49’u Suriye uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 5 can yeleği, bir bot, bir bot motoru, bir şişirme pompası ve bot kurulumunda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği öne sürülen M.Ç. (24) gözaltına alındı. M.Ç'ye bin 564 lira trafik cezası kesilirken, aracı trafikten men edildi. M.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ben Fero'nun eski mesleği sizi çok şaşırtacak!
Mucize Doktor oyuncuları arasında şaşırtan isim: Reyting rekortmeni dizide oynamıştı!
'Kim Milyoner Olmak İster'de doğru karar'
Hayali Belgin Doruk
Ünlülerden Neslican paylaşımı
<p>TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral ve 8 yaşındaki kızı Zeynep Oral, gezmeye gittikleri Süleymani

Minik Zeynep´in İsyanı: 'Siz Güzel Bir Dünya Bulmuşsunuz Ama Galiba Biz Bulamayacağız'

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Nasıl yaptığını anlattı... 2 bin dolarla 27 ülke gezdi

Riva Deresi'nin yüzen evi! Herkesin ilgi odağı oldu